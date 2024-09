Advogada brasileira é enganada por falso Elon Musk nas redes sociais e perde R$ 35 mil Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/09/2024 - 11h59 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h16 ) ‌



Uma advogada brasileira perdeu 35 mil reais após ser abordada por um golpista que se passava pelo bilionário Elon Musk nas redes sociais. O golpista convenceu a vítima a realizar um investimento com promessas de lucro. Quando a advogada começou a desconfiar da identidade do suposto bilionário, já havia perdido o dinheiro. Ela agora busca recuperar os valores através da justiça. Elon Musk é atualmente o segundo homem mais rico do mundo e proprietário da rede social X.

