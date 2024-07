Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

Nessa edição especial do ADVBCast, Gislayne Muraro (Presidente da ADVB-PR) recebe o talentoso João Branco, ex-VP de Marketing do Mc Donald's, para falar um pouco mais sobre seu tempo no MÉQUI, seu livro novo & uma nova forma de repensar o marketing no Brasil e no mundo.

