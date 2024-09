Adriane Galisteu revela que participaria do reality A Fazenda 16 Aclr|Do canal R7 no YouTube 11/09/2024 - 19h55 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A caminho de sua quarta temporada no comando do reality, Adriane Galisteu disse em sua participação n'O Programa de Todos os Programas que toparia encarar o desafio de ficar confinada no programa. ''Eu já me sinto parte da Fazenda, quando começa, eu me sinto confinada, brinco'', declarou a apresentadora. Galisteu também declarou que durante o reality costuma ter seus peões favoritos e acaba torcendo por eles.

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/_gwz

Facebook: https://www.facebook.com/portalr7

Instagram: https://www.instagram.com/portalr7/

‌



Twitter: https://twitter.com/portalr7

Site oficial: https://www.r7.com/

‌



#R7 #AFazenda16 #OProgramadeTodososProgramas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.