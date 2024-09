Adriane Galisteu revela mitos e verdades sobre A Fazenda 16 Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 09/09/2024 - 13h16 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h47 ) ‌



A partir do dia 16 de setembro, às 22h30, A Fazenda 16 vai estar na tela da RECORD. A apresentação vai ser feita por Adriane Galisteu. Nesta temporada, haverá um total de 24 participantes: 20 residindo na sede e 4 no paiol. Dos que estão no paiol, quatro poderão subir para a sede após votação do público. Os participantes do paiol devem realizar ações para convencer o público sobre sua permanência na sede. Uma mudança importante nesta edição é que não há mais restrições quanto ao número de homens ou mulheres que podem subir, o público poderá votar livremente nos quatro piões que preferirem

