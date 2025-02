Adolescentes são apreendidos por roubo de motocicleta de carteiro em São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 22/02/2025 - 16h51 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h19 ) twitter

Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de roubarem a moto de um carteiro no Jardim Pirituba, zona norte de São Paulo. O carteiro reconheceu os suspeitos na delegacia através de fotografias. Os policiais, com mandado de busca e apreensão, encontraram os jovens que moravam próximos uns dos outros. Eles confessaram o roubo e admitiram ter ocultado a moto em um lugar seguro para evitar a identificação. Quando os três retornaram ao local para recuperá-la, a moto já não estava mais no local. A investigação durou dois meses, tendo início em dezembro.

