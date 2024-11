Adolescente perde a vida após se apaixonar por inteligência artificial Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 03/11/2024 - 22h44 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h07 ) twitter

O Domingo Espetacular mostra o trágico final da história de um garoto que se apaixonou por uma personagem criada, por ele mesmo, com inteligência artificial. O menino, de 14 anos, acabou perdendo a vida e a mãe dele agora acusa a empresa de gerar "dependência emocional" no filho e briga na justiça. Um caso que levanta uma importante discussão: quais os riscos quando a mente humana passa a interagir com a inteligência artificial?

