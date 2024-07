Adolescente mata padrasto para proteger a mãe de ataque na Grande São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h06 ) ‌



Um adolescente se viu encurralado dentro do apartamento da família após o ex-companheiro invadir o local e ameaçar colocar fogo em tudo. O garoto alertou a mãe sobre o perigo e pediu que ela chamasse a polícia. Quando a mãe chegou ao local, ele ameaçou matar os dois no corredor do prédio. Um vizinho interveio para ajudar, mas o adolescente acabou sendo atacado pelo agressor. O adolescente então usou uma faca para defender sua família. O homem morreu antes de chegar ao hospital. O caso ocorreu em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A mulher relatou que havia comunicado ao condomínio sobre o término do relacionamento e solicitado que a entrada do ex-companheiro fosse proibida. No entanto, houve uma falha no sistema de segurança que permitiu a entrada do agressor no prédio.

