Adolescente filha de brasileiros desaparece nos Estados Unidos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 12h16 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h01 )



Uma adolescente de 15 anos chamada Amanda Caldeira está desaparecida na cidade de Harrison, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela é filha de brasileiros que se mudaram para o país há 22 anos. A mãe registrou o desaparecimento na quarta-feira (28) da semana passada após a jovem sair de casa à tarde e não retornar. Câmeras mostraram Amanda embarcando em um trem com destino à capital do estado. A polícia foi acionada e realiza buscas pela jovem.

‌



