Adolescente fica em estado grave após ser atingido por árvore no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 11h25 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um adolescente de 15 anos está internado em estado grave após ser atingido por uma árvore que caiu enquanto ele passeava de bicicleta no Rio de Janeiro. O menino sofreu lesões na cabeça e fraturou o braço. Ele foi levado ao hospital e precisará passar por cirurgia. Apesar da gravidade do acidente, seu quadro clínico é considerado estável. A prefeitura do Rio informou que as raízes da árvore foram cortadas irregularmente. Um biólogo relatou nas redes sociais que o corte foi realizado por um funcionário de um prédio vizinho. A Polícia Civil iniciou uma investigação sobre o caso.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.