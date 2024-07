Adolescente esfaqueia padrasto até a morte após discussão em Frutal | Balanço Geral Sábado

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 32 anos foi morto a facadas na noite de ontem na Rua Paul Harrys, cruzamento com a Rua Sebastião Albano de Moraes, na cidade de Frutal. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o enteado da vítima, um adolescente de 17 anos que foi apreendido no local.

A vítima, que era usuária de drogas e estava se recuperando em casa, teria se alterado após um homem questionar sobre o paradeiro da sua filha. O adolescente, tentando separar a briga, acabou se tornando alvo das agressões. Ele pegou uma faca e feriu o padrasto no abdômen, que não resistiu aos ferimentos.

O adolescente permaneceu no local, entregou a faca e foi encaminhado à delegacia. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=lAVut-UsvgI

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=FrQTz7g-Ryg

👉 https://www.youtube.com/watch?v=CiYkmVllffU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Frutal #Homicídio #Adolescente #Drogas #Facada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.