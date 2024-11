Adolescente é morto ao chegar em casa em Belo Horizonte Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 14/11/2024 - 15h43 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h33 ) twitter

Um adolescente, de 16 anos, foi executado nesta quarta-feira (13), no bairro Jardim Alvorada, na região noroeste de Belo Horizonte, quando chegava em casa. A vítima foi surpreendida pelos atiradores. Peritos encontraram 16 cápsulas de dois calibres diferentes no local. Segundo a polícia, o crime pode ter uma motivação passional. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

