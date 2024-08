Adolescente e homem se envolvem em confusão após ameaças | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 15h53 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h04 ) ‌



Uma confusão generalizada, que teve início nas proximidades de uma escola em Uberaba e culminou em uma agressão física dentro do Mercado Municipal, foi registrada pelas autoridades. A briga envolveu um adolescente e um homem adulto, e teria sido motivada por uma medida protetiva imposta ao homem contra a namorada do adolescente.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o adolescente, que estuda na escola em questão, possui uma medida protetiva contra seu ex-namorado. Ao perceber a presença do ex na porta da escola, o jovem decidiu sair por uma saída alternativa e telefonou para seu pai. Já no Mercado Municipal, o ex-namorado, acompanhado de amigos, teria iniciado uma discussão com o pai do adolescente, que, por sua vez, teria agredido o jovem.

Ambas as partes apresentaram versões distintas dos fatos. O adolescente alegou ter sido ameaçado e agredido pelo homem, enquanto o homem afirmou ter sido ameaçado tanto pelo adolescente quanto por sua família. O adolescente, que apresentava marcas de agressão no rosto, foi encaminhado para atendimento médico.

As autoridades competentes, como a escola e o Mercado Municipal, foram procuradas para comentar sobre o ocorrido, mas ainda não houve retorno. As investigações estão em andamento para apurar as responsabilidades de cada um dos envolvidos e esclarecer os detalhes da confusão.

