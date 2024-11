Adolescente é espancado até a inconsciência em festa e agressores são presos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/11/2024 - 07h37 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h48 ) twitter

A Polícia Civil de Patos de Minas concluiu, nesta quinta-feira, o inquérito de uma tentativa de homicídio ocorrida em 7 de outubro de 2024, em uma festa no distrito de Arraial dos Afonsos. Dois homens, de 23 e 24 anos, foram indiciados pelo crime. Segundo as investigações, um adolescente de 16 anos foi brutalmente espancado durante o evento. As agressões envolveram coronhadas, chutes e pisões, mesmo quando a vítima já estava desacordada.

O jovem teria sido alvo após presenciar um dos agressores, armado, ameaçando a ex-namorada e intervir na situação. Ao pedir que o homem parasse de apontar a arma para outras pessoas na festa, ele foi atacado pelo agressor, que contou com a ajuda de um comparsa e outros envolvidos, ainda sob investigação.

Os suspeitos foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado, crime cuja pena pode ultrapassar 10 anos de prisão. Além disso, um dos homens também foi acusado de ameaçar a ex-companheira. Ambos tiveram a prisão preventiva decretada e foram detidos em 31 de outubro de 2024. O inquérito já foi remetido ao Poder Judiciário para prosseguimento do processo.

