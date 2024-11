Adolescente é esfaqueada pelo ex-namorado em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/11/2024 - 07h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h46 ) twitter

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira (21) após esfaquear a ex-namorada, uma adolescente de 15 anos, no bairro Canaã, em Uberlândia. O crime aconteceu na segunda-feira (20), e a vítima continua internada no Hospital de Clínicas da UFU. De acordo com a polícia, o ataque teria sido motivado por ciúmes.

A jovem relatou que os dois mantinham um relacionamento há cerca de cinco meses e haviam se mudado juntos do estado da Bahia para Uberlândia. O casal estava separado há três dias, e o encontro que terminou em violência ocorreu na casa onde ambos moravam. Segundo o depoimento, o suspeito a acusou de envolvimento com outro homem antes de desferir sete golpes de faca. A vítima foi socorrida por vizinhos, que ouviram seus gritos e testemunharam o homem fugindo pelos muros.

O suspeito foi capturado após procurar a polícia para recuperar o celular que havia deixado na cena do crime. A perícia recolheu a faca utilizada no ataque e o aparelho, que pode fornecer mais evidências. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes e responsabilizar o autor.

