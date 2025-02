Adolescente é apreendido após tentar furtar apartamentos no centro de São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 10h21 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h40 ) twitter

Um adolescente de 17 anos tentou invadir um condomínio na região da Bela Vista, em São Paulo. Ele se apresentou ao porteiro como amigo de um morador e conseguiu entrar. Dentro do prédio, utilizou uma chave de fenda para tentar acessar os apartamentos, mas não obteve sucesso e tentou fugir pelo mesmo portão. A polícia foi acionada pelos moradores e o jovem foi apreendido com a chave de fenda e cerca de R$ 130. Um comparsa aguardava do lado externo e conseguiu fugir. O porteiro reconheceu o menor de uma tentativa anterior em outro condomínio da mesma área.

