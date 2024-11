Adolescente desaparece ao entrar no mar em Barra Velha Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/10/2024 - 09h17 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente de 14 anos desapareceu no mar em Barra Velha, na Praia do Tabuleiro, nesta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o jovem estava acompanhado de um amigo, que conseguiu sair da água e pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada, e buscas foram realizadas com o uso de uma aeronave. Os guarda-vidas da região também se mobilizaram para procurar o adolescente, mas até o momento ele não foi encontrado. As buscas continuam.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.