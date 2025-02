Adolescente de 14 anos morre após injetar mistura de água com pedaços de borboleta na perna Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Davi Nunes Moreira, um adolescente de 14 anos, faleceu após injetar uma mistura de água com partes de uma borboleta em sua perna. Ainda não se sabe a razão dele ter feito isso, mas existe a suspeita de que ele tenha participado de um desafio na internet. Inicialmente hospitalizado em Planalto (BA) devido a machucados na perna e vômitos, Davi foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o laudo cadavérico para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.