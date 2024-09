Adolescente de 14 anos é morto a tiros no Oeste Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 10h03 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h26 ) ‌



Um trágico incidente ocorreu em Campo Ere, na região Oeste de Santa Catarina, onde um adolescente de 14 anos foi morto a tiros por outro adolescente. O crime chocou a comunidade local e gerou grande comoção. A polícia está investigando as circunstâncias do ocorrido e os motivos que levaram ao confronto fatal entre os jovens. A situação é ainda mais alarmante pelo fato de envolver duas pessoas tão jovens e a violência armada em um contexto escolar ou social. Acompanhe as atualizações e as investigações em andamento sobre este caso lamentável.

