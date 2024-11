Adolescente de 12 anos morre após ser atropelado por caminhonete, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 27/11/2024 - 15h25 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi velado na manhã desta quarta (27) o corpo do adolescente de 12 anos que morreu atropelado na noite desta terça (26), em um cruzamento no Jardim Adelinha, em Franca. Segundo informações do boletim de ocorrência, Antônio Miguel Amaral Vilanova andava de bicicleta pela rua João Miguel Moreira Silva quando, ao chegar no cruzamento com a rua José Marcondes Luz, passou direto sem fazer a parada obrigatória. Antônio foi surpreendido por um carro e, na tentativa de desviar do veículo, perdeu o equilíbrio, caiu no chão e foi atropelado por uma caminhonete, que não teve tempo de frear.

--------------------------------------------------------------------

Acesse nossas redes sociais:

WhatsApp Ribeirão Preto: https://wa.me/5516993054405

‌



WhatsApp Franca: https://wa.me/5516993145246

Inscreva-se no canal Record Interior SP: youtube.com/@recordinteriorsp

‌



Assista à Record Interior SP ao vivo no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://facebook.com/@recordinteriorsp

‌



Instagram: https://instagram.com/@recordinteriorsp

Twitter: https://twitter.com/@recordintsp

TikTok: https://tiktok.com/@recordinteriorsp

Site oficial: https://www.recordtvinteriorsp.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.