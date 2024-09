Adolescente de 12 anos desaparece em Uberlândia e família pede ajuda | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 08h37 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Echiley Shayene, de 12 anos, está desaparecida desde o último sábado, em Uberlândia. Segundo a família, a adolescente fugiu de casa por volta das 6h da manhã, no bairro Glória, e desde então não foi mais localizada. Esta é a segunda vez que Shayene foge de casa, e há suspeitas de que alguém esteja ajudando a menina, já que a família é nova na cidade e não conhece muitas pessoas. Informações indicam que Shayene foi vista em um baile no bairro Dom Almir, mas não há mais detalhes sobre seu paradeiro.

A mãe de Shayene, que reside em Juazeiro do Norte, no Ceará, havia enviado a filha para morar com o pai devido a dificuldades familiares. Nos últimos tempos, Shayene apresentou comportamento problemático, fugindo de casa em outra ocasião recente. A família registrou um boletim de ocorrência e tem buscado ajuda nas redes sociais e na comunidade para encontrar a menina. Há relatos de que ela foi vista em um forró no bairro Dom Almir, mas a família ainda aguarda mais informações.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Srek8Stc-uU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=o2QM0YZjXww

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=w03RTQ2QBtQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.