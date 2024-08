Adolescente atira no pai para defender a mãe de agressão Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 31/07/2024 - 12h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h46 ) ‌



Um adolescente de 17 anos atirou no próprio pai para defender a mãe no Distrito Federal. Uma testemunha registrou o momento dos disparos em vídeo. O jovem aparece atirando e perseguindo o pai, que tenta escapar andando com dificuldade até cair. Outras pessoas chegam correndo para segurar o filho e socorrer o homem. Ele passou por cirurgia e segue internado em estado grave. O adolescente está foragido.

