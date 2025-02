Adolescente ateia fogo em homem que dormia na rua no RJ Aclr|Do canal Record News no YouTube 21/02/2025 - 16h50 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h36 ) twitter

Um adolescente foi apreendido depois de incendiar um homem em condição de rua. A ação foi transmitida ao vivo pela internet, quase 200 pessoas assistiram as imagens em tempo real. O adolescente acendeu dois coquitéis molotov, uma espécie de bomba com garrafa de vidro, gasolina e panos em chamas, e jogou contra o homem que dormia em uma calçada do Rio de Janeiro. O vídeo viralizou e familiares do adolescente o reconheceram nas imagens e o levaram para a polícia. A vítima está internada com queimaduras por quase todo o corpo.

