Adolescente agride a mãe após ser repreendido por gastar R$ 2 mil em jogo online
15/07/2024 - 15h58 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h40 )



Uma mulher de 34 anos chamou a Polícia Militar (PM) de Patos de Minas depois que foi agredida pelo filho, de 12 anos, que fez compras em um jogo online.

De acordo com a vítima, ela descobriu que o filho gastou R$ 2 mil reais no cartão de crédito dela. Quando questionou o garoto sobre a compra, o adolescente ficou nervoso e deu um soco no rosto da mãe.

