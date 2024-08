Adoção responsável: animais resgatados da enchente seguem em abrigo Aclr|Do canal Record RS no YouTube 01/08/2024 - 10h02 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h37 ) ‌



Hoje é dia do vira-lata. Alguns, que foram salvos durante as inundações do mês de maio, ainda aguardam um lar. Outros já conquistaram um espaço muito grande na casa e no coração de muita gente.

