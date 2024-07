Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Cerca de treze mil animais foram resgatados durante as enchentes no estado. Muitos deles seguem em abrigos temporários enquanto aguardam pela adoção. Especialistas alertam para os cuidados com os pets adotados.

