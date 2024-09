Adna e Helena levam a melhor no desafio final e ganham prêmio de R$ 10 mil Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/09/2024 - 13h17 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h18 ) ‌



Na Batalha das Receitas desta quinta (5), a dupla Adna e Helena prepararam um bolo bem casado com frutas vermelhas. Já Carla e Luiz Fernando fizeram rainbow cake. As avaliações ocorrem com base em dois critérios: aparência e sabor. Veja!

