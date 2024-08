Adílio, ídolo do Flamengo, morre aos 68 anos Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/08/2024 - 18h15 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h32 ) ‌



Adílio, ídolo do Flamengo, morreu aos 68 anos nesta segunda-feira (5). A informação foi confirmada pela família do ex-jogador. Ele estava internado em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, em tratamento contra um câncer no pâncreas. O ex-jogador teve uma piora nas últimas semanas e não resistiu.

