Adeus, Silvio Santos Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 21/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O apresentador - que faleceu no último sábado, aos 93 anos - é uma

referência no mundo da televisão. Comunicador, visionário,

empresário e pai de seis filhas, Silvio esteve ligado ao mundo do

audiovisual durante mais de 60 anos. Vários famosos que se

‌



cruzaram com ele prestaram-lhe homenagem.

Tom Cavalcante, Adriane Galisteu, Rodrigo Faro, Raul Gil, Luiz Bacci e muitos outros

‌



grandes nomes relacionados com o mundo televisivo relembraram, no ‘Domingo Espetacular’, momentos com Silvio Santos.

#recordeuropa #domingoespetacular #silviosantos

‌



---

Siga-nos em:

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.