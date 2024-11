ADEUS PIPOCA: MORTE DA ARARA AINDA REPERCUTE EM TRINDADE Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 28/10/2024 - 16h05 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h30 ) twitter

Matéria exibida no dia 28/10/2024

A GENTE MOSTROU, ESTA SEMANA, A MORTE DA ARARA "PIPOCA", FAMOSA NAS REDES SOCIAIS E QUERIDA EM TRINDADE E NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA. ELA TEVE AS ASAS CORTADAS E ACABOU LEVAR UM CHOQUE NA FIAÇÃO ELÉTRICA. A COMOÇÃO E A SAUDADE SÃO GRANDES, ENTRE AS PESSOAS QUE CONVIVIAM COM A "PIPOCA".

