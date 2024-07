Aclr |Do canal Grands no YouTube

Adam Patterson, cônsul honorário da Inglaterra, foi um dos entrevistadas do Grands por Bessa. Ele falou sobre as celebrações do centenário da imigração britânica no Norte do Paraná, comemorado neste ano.

O Grands por Bessa começa às 11h00, na rádio Jovem Pan News (107.1 FM).

