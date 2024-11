Acusados por invasão do Capitólio esperam indulto após vitória de Trump Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h08 ) twitter

Os apoiadores de Donald Trump acusados pela invasão do Capitólio em janeiro de 2021 esperam ser perdoados que o republicano está de volta à Casa Branca. Mais de 1.500 pessoas foram acusadas pela ação, que tinha como objetivo impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Durante a campanha, Trump disse que estava disposto a perdoar muitos deles, menos aqueles que perderam o controle. Sobre esse e outros assuntos, conversamos com Paulo Velasco, professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

