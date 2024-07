Acusados de tentar sequestrar Sérgio Moro são mortos em presídio

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A polícia vai investigar as circunstâncias das mortes dos dois suspeitos envolvidos no plano para sequestrar e matar o senador Sérgio Moro. Os suspeitos, integrantes da maior facção criminosa do país, foram assassinados dentro da Penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Três presos assumiram a autoria dos assassinatos.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.