Acusado de vingança é absolvido em caso de duplo homicídio | Cidade Alerta Minas

Após quatro anos do duplo homicídio de Anderson Vinícius de Souza Silva, de 34 anos, e Cristiane Gomes, o Tribunal do Júri de Uberlândia absolveu Thiago Henrique Ferreira Rocha, acusado pela Polícia Civil de ser um dos executores do crime ocorrido em novembro de 2020. De acordo com as investigações, Thiago teria permanecido em um carro nas proximidades do bar onde as vítimas foram atacadas, aguardando o momento para agir. A motivação principal do crime, segundo a polícia, era a vingança pela morte da mãe de Thiago, que teria sido assassinada por Anderson dias antes. Cristiane, que estava no local, foi morta para eliminar uma possível testemunha.

O crime teve origem com o desaparecimento de Maria Tereza Cunha Rocha, ex-companheira de Anderson, em 14 de novembro de 2020. Após o corpo de Maria ser encontrado em 24 de novembro daquele ano, os filhos mais velhos da vítima elaboraram um plano para vingar sua morte, envolvendo outros cúmplices, incluindo o proprietário de um bar. Anderson foi atraído até o local onde foi executado a tiros e facadas, enquanto Cristiane, que havia se refugiado no banheiro, foi morta a facadas para que não restassem testemunhas.

O julgamento realizado nesta quarta-feira focou apenas na morte de Anderson. O processo referente ao homicídio de Cristiane ocorrerá em outra data. As investigações revelaram um elaborado esquema de execução, com várias pessoas envolvidas, incluindo a tentativa de ocultação de provas e a manipulação da cena do crime. Ao todo, seis pessoas foram denunciadas pelo duplo homicídio, com prisões efetuadas em diversas cidades.

