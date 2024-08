Acompanhe as emoções do Raid 2024 Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 30/07/2024 - 18h26 (Atualizado em 31/07/2024 - 02h02 ) ‌



Maior evento offroad do RN, o Raid da Meia Noite é um desafio que só tem hora pra começar. Além dos obstáculos para testar a capacidade dos carros e pilotos, o cansaço é um fator de peso. Acompanhe como foi a edição 2024 no Repórter Aventura deste domingo, 04/08, às 8h30 na Tv e no Canal do YouTube.

