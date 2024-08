Acolhimento: onda de frio mobiliza albergues na capital Aclr|Do canal Record RS no YouTube 14/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A onda de frio, com temperaturas abaixo da média no estado, traz também uma preocupação ainda maior com quem não tem um teto para se proteger. Em Porto Alegre, três albergues oferecem hospedagem noturna para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.