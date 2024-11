Ações da Tesla sobem cerca de 15% após vitória de Trump Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/11/2024 - 17h05 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ações da empresa Tesla dispararam após a vitória de Donald Trump na corrida eleitoral americana. O bilionário, dono da empresa, Elon Musk, chegou a investir US$ 130 milhões na campanha do republicano. As ações da fabricante de carros elétricos chegaram a subir 15%. Com essa valorização, as ações podem chegar ao valor mais alto já registrado neste ano, alcançando o valor de R$ 289,99.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.