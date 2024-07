ACIUB celebra 70 anos da Algar Telecom com noite de homenagens e história

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Recentemente, a Algar Telecom completou 70 anos de história, marcando uma trajetória de pioneirismo e inovação no setor de telecomunicações. Fundada em 1954 por Alexandrino Garcia na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, a companhia, então conhecida como CTBC, tinha como objetivo facilitar a comunicação em regiões remotas, adquirindo concessões municipais em diversas cidades. A expansão para além de Uberlândia começou em 1958, abrangendo cidades como Guará (SP), Monte Alegre de Minas, Centralina, Frutal, Campina Verde (MG) e Itumbiara (GO).

Atualmente, a Algar Telecom está presente em mais de 372 cidades de 16 estados do Brasil e do Distrito Federal, oferecendo serviços de telecomunicações e TI.

A empresa anunciou recentemente a expansão de sua telefonia móvel para novas áreas e a ampliação da rede 5G em 33 cidades em diversos estados. Essas iniciativas visam impulsionar os negócios e promover avanços tecnológicos, como a internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA).

Ao longo dos anos, a Algar Telecom evoluiu e se tornou uma empresa robusta, investindo em personalização de ofertas e ampliação de serviços. A trajetória de sucesso inclui parcerias internacionais, a criação da Algar Tech em 1998 e a consolidação do grupo sob a liderança de Luiz Alberto Garcia. A mudança de nome para Algar Telecom em 2009 reflete a estratégia de garantir a perenidade do grupo e alinhar o pensamento estratégico das companhias, mantendo-se como referência no setor de telecomunicações no Brasil.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=EjUbVlM92cE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=xZ4ewbfmfIA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=IC6RJMdzMZ0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Baixe o PARANAÍBA PLAY e assista nossa programação AO VIVO: https://tvparanaiba.com.br/play

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.