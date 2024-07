Acidentes de bicicleta estão entre os principais registros de ocorrências, em Campos

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Em Campos, os acidentes de bicicleta estão em segundo lugar em atendimentos no Hospital Ferreira Machado, ficando atrás apenas das ocorrências com motos. O descuido e as irregularidades estão entre as principais causas dos registros.

EM NOTA, O IMTT INFORMOU QUE ESTÁ EM ANÁLISE A AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM TODA AVENIDA ALBERTO LAMEGO.

