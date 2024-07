Acidentes com elevadores: socorro da forma correta é essencial para evitar algo mais grave Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 16/07/2024 - 11h30 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h22 ) ‌



Nos últimos dias, muitas pessoas ficaram assustadas com acidentes graves dentro de elevadores. Lidar com esse equipamento exige uma série de cuidados. O engenheiro eletricista especialista em elevadores Luciano Patrício diz que só quem é habilitado deveria prestar socorro nos momentos de panes. Além disso, para ele, as saídas dos passageiros só devem acontecer com o piso nivelado no andar. Essas situações evitariam muitos acidentes.

