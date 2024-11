Acidente no Costa e Silva: carro desgovernado vai parar na calçada em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 11/11/2024 - 15h13 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um flagrante no bairro Costa e Silva em Joinville mostrou um carro em alta velocidade colidindo com outro veículo estacionado. O impacto fez com que o veículo desgovernado parasse na calçada. Segundo informações, o motorista se dirigia ao encontro de amigos para assistir à final da Copa do Brasil. Acompanhe os detalhes da ocorrência na reportagem.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.