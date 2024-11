Acidente na LMG-798: primeira-dama e vereador de Santa Juliana morrem | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/11/2024 - 08h58 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h51 ) twitter

Na última sexta-feira, um grave acidente na rodovia LMG-798, em Uberaba, resultou na morte da primeira-dama de Santa Juliana, Eleuza Borges, de 58 anos, e de Vitor Felipe Borges, de 39 anos, vereador eleito pelo município. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 19h, quando Eleuza tentou realizar uma ultrapassagem e, ao retornar para a pista, colidiu com uma carreta que trafegava no mesmo sentido. Um dos caminhões envolvidos no acidente transportava ácido, o que exigiu a mobilização de equipes especializadas para conter o vazamento.

Eleuza e Vitor, que ficaram presos às ferragens, faleceram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML de Uberaba e liberados para Santa Juliana, onde foi realizado o velório das vítimas. O sepultamento de Eleuza aconteceu no sábado, enquanto o de Vitor foi realizado em Abadia dos Dourados, sua cidade natal, no domingo.

Em nota, o prefeito de Santa Juliana, Belchior Borges, esposo de Eleuza, expressou profunda tristeza pela perda, pedindo força e conforto à família. Outras autoridades da região, como o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, também manifestaram condolências aos familiares e à comunidade de Santa Juliana, que está em luto pela perda de duas de suas lideranças.

