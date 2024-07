ACIDENTE NA GO-174: MORRE BEBÊ QUE FOI ATROPELADO EM MONTIVIDIU Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 22/07/2024 - 14h17 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h29 ) ‌



Materia exibida no dia 19/07/2024

MORREU HOJE O BEBÊ QUE FOI ATROPELADO JUNTO COM A MÃE E UMA IRMÃZINHA, NA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO. O ACIDENTE FOI EM MONTIVIDIU./ AS DUAS CRIANÇAS ESTAVAM NUM CARRINHO DE BEBÊ E FORAM ATINGIDAS QUANDO A MÃE TENTAVA ATRAVESSAR A RODOVIA.

