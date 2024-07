Acidente na "Curva dos Anjos": perícia revela alta velocidade e embriaguez como causas da tragédia

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Em janeiro de 2021, um grave acidente na MG-190, na Curva dos Anjos, próximo a Romaria, tirou a vida de um homem e deixou outro ferido. O laudo da perícia realizada pela Polícia Civil no local do acidente revela que um veículo Volkswagen Jetta, branco, trafegava em alta velocidade e com sinais de embriaguez do condutor, quando perdeu o controle e colidiu frontalmente com um Kia Cerato, preto.

A perícia concluiu que o Jetta estava a quase o dobro do limite de velocidade da via e que os freios foram acionados bruscamente antes da colisão. O condutor do Jetta, que apresentava sinais de embriaguez ao ser socorrido, foi preso em flagrante. Já o condutor do Cerato, Luís Antônio da Silva, não teve chance de evitar o acidente e faleceu no local.

A tragédia na Curva dos Anjos serve como um alerta para os perigos da alta velocidade e da direção sob a influência de álcool. É fundamental que os motoristas respeitem as leis de trânsito e dirijam com responsabilidade para evitar acidentes e salvar vidas.

