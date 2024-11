Acidente na BR-376: polícia divulga novas imagens dos veículos envolvidos Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 28/10/2024 - 15h38 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h49 ) twitter

Imagens dos veículos envolvidos no trágico acidente da BR-376 foram divulgadas, mostrando os detalhes da colisão que resultou na morte de nove pessoas. Entre as vítimas estavam sete atletas de remo da cidade de Pelotas, o treinador e o motorista da van, que retornavam de uma competição em São Paulo. Em coletiva de imprensa realizada hoje, a Polícia Civil apresentou atualizações sobre o caso, destacando pontos importantes da investigação e os próximos passos para esclarecer a causa do acidente. O repórter Lincoln Pradal traz os detalhes ao vivo na Tribuna do Povo.

