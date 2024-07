Acidente na BR-365 entre Ituiutaba e Uberlândia deixa um morto e três feridos | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

‌



A+

A-

Uma mulher perdeu a vida e três pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde de terça-feira (9) na BR-365, entre Ituiutaba e Uberlândia. A colisão envolveu um carro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e outro veículo, com duas mulheres a bordo.

Segundo a Prefeitura Universitária da UFU, os três servidores da instituição voltavam de um compromisso em Ituiutaba quando o outro veículo, dirigido por uma das mulheres, invadiu a contramão para fazer uma conversão, causando o choque frontal.

A condutora do veículo que invadiu a contramão não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. No carro da UFU, dois servidores precisaram ser internados, mas um deles recebeu alta no mesmo dia. O terceiro ocupante do veículo da UFU não se feriu gravemente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=abfyGRbkJWk

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=SlBv6mmLGlI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2buDHpMSkMM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #br-365 #uberlândia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.