Acidente na BR-116 em Papanduva fere seis pessoas em colisão frontal Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/10/2024 - 14h52 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos na BR-116, em Papanduva, deixou seis pessoas feridas. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira e mobilizou equipes de resgate da região. As vítimas foram socorridas no local e encaminhadas aos hospitais mais próximos. O trânsito ficou parcialmente interditado, enquanto as equipes de atendimento emergencial trabalhavam no resgate e remoção dos veículos. A BR-116 é conhecida por ser uma via movimentada e frequentemente palco de acidentes. O repórter Leonardo Carriel traz mais informações sobre as circunstâncias desse grave acidente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.