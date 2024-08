Acidente na BR-101: três carros e uma carreta paralisam trânsito em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/08/2024 - 14h25 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h36 ) ‌



Hoje pela manhã, um acidente na BR-101 em Joinville envolveu quatro veículos e causou a paralisação total do trânsito na região. O acidente gerou grandes congestionamentos e exigiu a presença das equipes de emergência para lidar com a situação. Acompanhe todos os detalhes dessa ocorrência com a reportagem completa do Felipe Bambace, que esteve no local.

