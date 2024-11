Acidente na BR-101 em Joinville causa bloqueio e fila de 5 km Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/11/2024 - 14h27 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo três veículos na BR-101, em Joinville, causou o bloqueio total das faixas no sentido Porto Alegre, resultando em uma fila de aproximadamente cinco quilômetros. A colisão ocorreu na altura do km 38,5, após um dos caminhões perder o controle e fazer um “L” na pista, atingindo outro veículo, que por sua vez colidiu com um carro à frente. Apesar do impacto, não houve feridos. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, e a concessionária Arteris Litoral Sul informou que ainda não há previsão para a liberação total da rodovia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.