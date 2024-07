Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Um grave acidente envolvendo quatro veículos ocorreu na BR-101 em Joinville, onde um caminhão tombou sobre uma viatura da polícia, deixando o carro parcialmente coberto pela carga do caminhão. Acompanhe a reportagem da Tribuna do Povo para mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente, os danos causados e as medidas tomadas pelas autoridades no local.

