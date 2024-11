Acidente interdita SC-155 em Xavantina, na Região Oeste Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/10/2024 - 11h25 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h44 ) twitter

Um acidente grave interditou completamente a SC-155 na região de Xavantina, no Oeste de Santa Catarina, nesta manhã. O repórter Geovan Petry traz as primeiras informações sobre a situação e as implicações para o tráfego. Fique atento para atualizações sobre as condições da estrada e orientações para motoristas.

